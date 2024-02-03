ناشئات يد الأهلي يفوز على الزمالك في دوري الجمهورية

حقق فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على صالة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وقدمت خلالها لاعبات الأهلي مستوى مميزًا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 47-26.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق، وهو ما يمثل دافعًا للاعبات من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.

رجال يد الأهلي يفوز على هليوبوليس

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، بنتيجة 31-27، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وخلالها قدم اللاعبون مباراة قوية، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 15-14، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31-27.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع الجزيرة، الثلاثاء القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري للمحترفين، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 26-24.