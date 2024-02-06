الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الأهلي يلتقي الجزيرة في بطولة المحترفين

يد الأهلي
يد الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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وتبدأ المباراة في الثامنة مساء وتقام على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات خاصة أن الفريق يسعى للظهور بشكل مميز للحفاظ على اللقب المحلي.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق هليوبوليس، بنتيجة 31-27، ضمن منافسات بطولة الدوري.
 

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