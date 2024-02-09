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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته صباحًا على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.
وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

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