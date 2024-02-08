إمام عاشور يرتدي واقيًا للرأس في مران الأهلي

ارتدى إمام عاشور واقيًا للرأس في مران الأهلي الذي أقيم اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرأس أثناء تواجده مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد ‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏