الأهلي يضغط لقيد الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد غلق القيد

انقسام في الكاف

واصل النادي الاهلي ضغوطه من أجل قيد الحارس محمود الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد الالتماس الذي تقدم به أمس الأول لقيد الحارس بعد غلق الباب بنهاية شهر يناير الماضى.





و أكد الاهلي أن حارسه الأساسي محمد الشناوي تعرض للإصابة اثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا و يغيب علي اثرها لفترة تصل الي ثلاثة اشهر تقريبا.

وقدم الاهلي كافة التقارير التي توضح اصابة محمد الشناوي ، و تعاقده مع الزنفلي حارس مرمى الداخلية ، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وعلمت الوفد أن الغالبية داخل كاف أيدت رفض الالتماس خاصة أن هناك بدلاء في قائمة الفريق ، بالإضافة إلي أن قبول التماس الأهلي سوف يفتح الباب بعد ذلك أمام كل الاندية للمطالبة بالمثل