الجمعة 09 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عفيفي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة دليل على انحياز الرئيس للمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال جمال عفيفي، الكاتب الصحفي، إنَّ إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات الرئيس السيسي، جاء في إطار التوقعات لحرصه الشديد على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ووقوفه الدائم وانحيازه للمواطن في كل الأزمات التي تعرضنا لها، ورأيناه يتحقق في العديد من القرارات منذ اندلاع أزمة الوباء العالمي وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية ومؤخراً أزمة الحرب على غزة.

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وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التداعيات الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على العالم ككل، وتباعاً على مصر، ووجدنا الرئيس السيسي داعماً للفئات الأكثر احتياجاً، ويقف في صف المواطنين والمواطن المصري بالنسبة له رقم واحد في كل شيء، وكل ما يحدث داخل الدولة الهدف منه رجل الشارع.

خلق فرص عمل جديدة للمواطن

وتابع الكاتب الصحفي: «الدولة تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري وإطلاق حزم مساعدات جميعها يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين وتأكيداً لوقوف الدولة داعماً لهم وشعورها بهم وبالأزمات العالمية المحيطة».

التخفيف عن المواطنين

واستطرد: «التخفيف عن المواطنين خلال الفترة المقبلة أكد عليه الرئيس السيسي منذ أيام ورأيناه يتحقق بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهي حزمة اجراءات ضخمة اتخذها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وهي أكبر حزمة من الإجراءات على مدار السنوات الماضية».

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