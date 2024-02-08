وزيرة الهجرة تهنئ الخبير المصري الدكتور " ابو السعود" لفوزه بجائزة الحكومة الصينية للصداقة

أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب..

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة ، بخالص التهاني للخبير المصري الدكتور أسامة أبو السعود لفوزه بجائزة الحكومة الصينية للصداقة لعام 2023، من رئيس وزارء الصين لي تشوان، كأول باحث مصري يحصل على هذا الوسام الرفيع المستوى من الحكومة الصينية وهو أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب.



وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تقديرها لما يبذله من جهد، وهذا ما نعول عليه من أبناء مصر بالخارج، والدور الكبير الذي يلعبونه في تحقيق تعاون مثمر وجاد بين مصر ومختلف الدول، فلقد حصل أبو السعود على هذه الجائزة بالتنافس مع جميع الأجانب المتواجدين بالصين، وهو الأصغر سنا من جميع الممنوحين لهذا الوسام الرفيع المستوى.

هذا وتحرص وزيرة السفيرة سها جندي، على تسليط الضوء على النماذج المنيرة من أبنائنا في الخارج من المتميزين والمتفوقين دائما.

جدير بالذكر أن د. أسامة أبو السعود تخرج في كلية العلوم بجامعة الزقازيق وحاصل على درجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة قناه السويس 2008، ودرجة الدكتوراه من جامعة شمال غرب الصين للزراعة والغابات، ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ثم حصل على منحة من الاتحاد الأوروبي كباحث زائر بمركز البحوث الإيطالي، ثم حصل على منحة شباب العلماء الموهوبين الممولة من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية كاول مصرى عام 2015، وكذلك عمل كأستاذ زائر بالأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا. وفي عام 2020، حصل أبو السعود على درجة الأستاذ المساعد بالتميز العلمي بدون تحكيم نظرا لتميز أبحاثه العلمية من المجلس الأعلى للجامعات طبقا لإعلان جامعة العريش لعام 2018.

ونظرا لتميزه العلمي، حصل أبو السعود على العديد من الجوائز والتكريمات من جهات عدة في الصين، ففي عام 2017 حصل على أفضل خبير أجنبي بفرع الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، ثم في عام 2019 حصل على أعلى وسام من الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لشباب الباحثين الأجانب، ثم في عام 2020 حصل على جائزة "تيان شان" كأعلى جائزه تقدمها المقاطعة للأجانب المتميزين الذين ساهموا في تنميه المقاطعة.

يشار إلى أن أبو السعود قد شرُف أيضا بحضور الافتتاح الرسمي لمنتدى الحزام والطريق في بكين 2017 تحت رعاية رئيس الصين، ممثلا لشباب العلماء الموهوبين الأجانب، وأيضا شرُف بحضور منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2017 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ممثلا لشباب العلماء الموهوبين المصرين بالصين.

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