نقابة مهندسين القاهرة تكشف دراستها لـ 78 ألف ملف تقنين مبانى مخالفة بالمحافظة 

حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة ان تقيم حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019، وذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية بقانون التصالح الجديد لتقنين أوضاع البناء المخالف.



وكرمت النقابة رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة دائما وأبدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أية عقابات لصالح المواطن والدولة ودعم السادة المهندسين وخدمتهم بكل الإمكانيات المتاحة

وتقدم عفيفي بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة

وقال: "نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح".

وأضاف: "لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لإنهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة".

وقال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنه و الأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة بأن منذ تكليفة لإدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح نقابة المهندسين المصرية والتأكيد على مبدأ أحترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة تم دراسة مايقرب من 78.000 ملف.

نسبة ملفات القبول منها مايقرب من 22.000 ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الأجمالية مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة.

ومنهم من قام بأستئناف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقا للائحة التنفيذية السابقة والتى قد يسمح بأعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقاً للائحة القانون الجديد وأشتراطاتة ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لأستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم فى الفترة المقبلة.

واختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأية نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحتة قد أستفاد من رفع قيمة العقارالخاص به وذلك لأضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات .

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ألتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الإداري وكذا الشكر لمحافظ القاهرة ونواب المحافظ وسكرتيري العموم ورؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في إخراج هذا المجهود، لافتا إلى أن الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفائة مضاعفة وسرعة إتمام أعمال غير مسبوقة مستندين علي الدروس المستفادة والخبرات السابقة التى تم اكتسابها بالعمل بالقانون السابق.