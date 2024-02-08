الخميس 08 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

نصر مطر يقدم حلولًا لعودة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لسابق عهدها

نصر مطر
نصر مطر

طالب نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن تضرب الدولة بيد من حديد على تجار العملة بمصر للقضاء على أزمة تحويلات المصريين في الخارج.

 

وحول إمكانية عودة زيادة  التحويلات لسابق عهدها، قال “مطر”، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إنه يجب أن نقرب  سعر الصرف في البنوك للسوق السوداء، واتخاذ قرارات حازمة وغلق جميع المنافذ بالسوق السوداء، مؤكدا أن المصري في الخارج لن يتأخر عن مساعدة وطنه وعلى أتم استعداد لرد الجميل.

 

نصر مطر: انشاء هيئة وطنية للمصرين في الخارج

 

 واقترح نصر مطر انشاء هيئة وطنية للمصرين في الخارج تتكون من مجموعة من المصرين في الخارج علي دراسة   بأحول المصرين خارج  مصر واحتياجات المصرين والمساعدة علي جذب الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والصغيره من المصرين في الخارج.

 

وقال مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن العملية الاقتصادية مصلحة متبادلة بين طرفين وليس لصالح طرف علي حساب الاخر وعلينا أن نفكر في سبل التعامل مع المصرين في الخارج.

 

هذا وتواصل الجهات الأمنية في مصر، حملاتها وضرباتها القوية ضد تجار العملة والسوق السوداء، و قامت بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

 

حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق.

 

 

 

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