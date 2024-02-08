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الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الطائرة يحدد موعد كأس السوبر رجال و سيدات

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة  برئاسة المهندس ياسر قمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال 
والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و 27 فبراير  الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك
وطلائع الجيش و بتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و 1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك و سبورتنج و الصيد .

يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أقام أول نسخة في كأس سوبر الكرة الطائرة العام الماضي ، وتوج الأهلي بلقبي الرجال و السيدات.

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