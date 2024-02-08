ختام اعمال قافلة الازهر الطبية بمدينتي شلاتين وحلايب





اختتمت القافلة الطبية الموجهة من جامعة الازهر بالتعاون مع نشاط القوافل الطبية اعمالها بمدينتي الشلاتين وحلايب جنوب محافظة البحر الأحمر والتى استمرت على مدار ٦ ايام وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، لتوقيع الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية بالمجان من خلال مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر

وقد وجه اللواء عمرو حنفى كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم فى جميع الاحتياجات لمنسقى القافلة ، وتزويد غرف العمليات بالأجهزة الخاصة وتخصيص مقر لصرف الادوية بالمجان .

تم الكشف الطبي علي عدد ٣٠٩٠ مواطن وعمل ٢٣ عملية جراحية واجراء ٣٦ تحويل.

تضمنت القافلة ابرز اساتذة طب جامعة الأزهر الاستشاريين والمتخصصين في ١٧ تخصص (جراحة عامة ، أنف وأذن ، باطنة ، جراحة عظام ، نساء وتوليد ، جلدية ، أطفال ، مسالك بولية ، أسنان ، قلب وأوعية دموية ،علاج طبيعي ،جراحة تجميل، تنظيم اسرة ،نفسية وعصبية،رمد،جهاز هضمي،غيارات ) ،لإجراء الكشف المجانى ، و كذلك توفير الأدوية والأشعة المطلوبة بشكل مجاني أيضًا.

وأعرب اللواء عمرو حنفى عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الدور الاجتماعي والإنساني للأزهر الشريف، و الخدمات الطبية التى تقدمها جامعة الأزهر ، والتى أسهمت بشكل كبير في دعم الأهالى بجنوب محافظة البحر الأحمر ، موضحا أن هذه القافلة تأتى دعما لجهود الدولة المصرية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة لجميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة (حياة كريمة). للنهوض والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجًا جنبا إلى جنب في الجمهورية الجديدة