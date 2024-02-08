الصليب الأحمر: المساعدات التي تدخل إلى غزة عبر الجانب المصري ضرورية للغاية

أعربت رئيسة الاتحاد الدولية للصليب الأحمر “كيت فوربس” ، عن سعادتها بتواجدها أمس على الحدود المصرية، ورؤيتها المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة.

وقالت “فوربس” خلال تصريحاتها عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه "شاهدت هذه المساعدات، حيث إنها كانت ضرورية للغاية، لكن أيضا شاهدنا أننا نحتاج لمزيد من المساعدات والقدرة على الدخول وإيصالها".

وأشارت إلى أن منظمة الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في هذا السياق، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والجميع يحاول بذل الجهود.

وواصلت “فوربس” أن الممرات الآمنة ليست رفاهية ووصولها لمن يحتاجونها أمرا ضروريا لكرامة أولئك الذين يعانون، وهناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات.

وأكملت أن المشكلة التي لدينا أنه يوجد العديد من الحواجز والمشاكل الأمنية التي تتعلق بإيصال المساعدات، مضيفا :"ليس لدينا إمكانية الوصول لكل الأماكن في قطاع غزة، إذ يوجد أكثر من مليون شخص هناك نزحوا ويحتاجون لهذه المساعدات، وهناك آلاف يعانون من المجاعة يحتاجون للدواء والغذاء والمأوى أيضا، لذلك لا بد من إدخال مزيد من المساعدات وإيصالها لمن يحتاجون إليها من أجل إنقاذهم".

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقرات لـ"حزب الله" جنوبي لبنان





وفي سياق آخر، علن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وحسب سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، تعرضت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان"، مشيرا إلى أنه رد "بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش "إصابة 3 جنود أحدهم بجروح بالغة، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، باتجاه مناطق في شمال إسرائيل".

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".

وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.