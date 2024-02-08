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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل تتجاهل التحذيرات الدولية وتعلن توسيع عملياتها العسكرية جنوب غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "إسرائيل تتجاهل التحذيرات الدولية وتعلن توسيع عملياتها العسكرية جنوب غزة".

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عبر مقاطع فيديو.. قوات الاحتلال تتفاخر بممارساتها الوحشية في غزة

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حماس: إسرائيل ملزمة بإعادة إعمار قطاع غزة

 وأوضح التقرير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بشكل صريح ودون مواربة عزمه توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، متجاهلًا وحكومته التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر ما يخططون له في ذلك القطاع المكلوم، خصوصًا بعدما أمروا مواطنيه بمغادرة 4 بلدات في الجنوب كانت إسرائيل أعلنت أنها مناطق آمنة.

 

مخططات الاحتلال أثارت مخاوف دولية:

 أشار التقرير إلى أن مخططات الاحتلال أثارت مخاوف دولية حتى أنها دفعت أمريكا الداعم الأبرز لإسرائيل للتعبير عن قلقها مما تسعى إليه تل أبيب من خطوات ستؤدي لاشتعال نيران جديدة داخل القطاع.

 

وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه:

 لفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن قلقه البالغ من توسيع إسرائيل لنطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متسائلًا عن مصير أكثر من مليون فلسطيني دفعتهم الحرب للنزوح إلى الجنوب.

 وتابع التقرير: "تصريحات نتنياهو وما خلفها من تقارير أممية كانت صدمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعرب عن صدمته بشأن عزم إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية المقبلة جنوب قطاع غزة".

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