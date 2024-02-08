فصائل فلسطينية تعلن استهدافها قوة إسرائيلية في غزة

أكدت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة “ميركافا “4 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مفترق الصناعة بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته فضائية ”القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت الفصائل إنها اشتبكت مع قوة تابعة لاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

حزب الله يضرب ثكنة برانيت الإسرائيلية بالصواريخ





كشف "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيان له، إن "‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ثكنة ‏"برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".‏

ولفت بيان "حزب الله" إلى أن هذا الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

‏إضافة إلى ذلك، أفاد مراسلنا بإطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل، وقال موقع "واينت" العبري في هذا السياق، إنه "في وقت أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على كريات شمونة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف المدفعية على مصادر النيران".

فيما أكد "حزب الله" استهدف مستوطنة المطلة بصاروخين.

في غضون ذلك، كشف مراسل في لبنان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات العديسة وكفركلا وراشيا الفخار في القطاع الشرقي.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق بين بلدتي يارين والضهيرة، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، وأطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء الساحل اللبناني، من الجنوب مرورًا بالعاصمة بيروت وصولًا إلى طرابلس شمالًا والبقاع شرقًا عند الحدود اللبنانية السورية.