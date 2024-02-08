الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بصاروخ موجه في غزة

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت تجمعًا لجنود إسرائيليين بصاروخ موجه شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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عبر مقاطع فيديو.. قوات الاحتلال تتفاخر بممارساتها الوحشية في غزة

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جدير بالذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضت تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "إسرائيل تتجاهل التحذيرات الدولية وتعلن توسيع عملياتها العسكرية جنوب غزة".

توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بشكل صريح ودون مواربة عزمه توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، متجاهلا وحكومته التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر ما يخططون له في ذلك القطاع المكلوم، خصوصا بعدما أمروا مواطنيه بمغادرة 4 بلدات في الجنوب كانت إسرائيل أعلنت أنها مناطق آمنة.

مخططات الاحتلال أثارت مخاوف دولية 

وأشار التقرير إلى أن مخططات الاحتلال أثارت مخاوف دولية حتى أنها دفعت أمريكا الداعم الأبرز لإسرائيل للتعبير عن قلقها مما تسعى إليه تل أبيب من خطوات ستؤدي لاشتعال نيران جديدة داخل القطاع.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن قلقه البالغ من توسيع إسرائيل لنطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متسائلا عن مصير أكثر من مليون فلسطيني دفعتهم الحرب للنزوح إلى الجنوب.

وتابع التقرير: "تصريحات نتنياهو وما خلفها من تقارير أممية كانت صدمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعرب عن صدمته بشأن عزم إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية المقبلة جنوب قطاع غزة".

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