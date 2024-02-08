شبانة: ديانج يرفض الراحة في الأهلي.. وكولر يوصي عمر كمال والزنفلي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الجلسة التي جمعت السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بثنائي الفريق المنضم حديثا عمر كمال والحارس محمود الزنفلي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رحب بالثنائي وشدد عليهم بضرورة الإلتزام داخل الملعب وخارجه مع بذل أقصى جهد للتواجد في تشكيلة الفريق.

وأكمل شبانة بأن الثنائي خلال الجلسة قد قام بالتوقيع على لائحة المكافآت والعقوبات الخاصة بالفريق.

وفي نفس السياق رفض المالي إليو ديانج الراحة التي حصل عليها بعد عودته من كوت ديفوار بعد مشاركته مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا.

وأضاف شبانة بأن اللاعب المالي يسعى إلى إثبات ذاته خلال الفترة المقبلة في ظل تخمة النجوم في خط وسط الفريق.

شبانة: نجم الزمالك يوقع لبيراميدز في السر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقيع محمود علاء نجم دفاع نادي الزمالك لنادي بيراميدز للإنتقال إليه بعد نهاية الموسم في صفقة إنتقال حر.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن توقيع محمود علاء جاء في سرية تامة كما حصل على شيك بمقدم التعاقد.

وأتم شبانة بأن اللاعب قد إتخذ قراره بعد شعوره بتجاهل مسئولي نادي الزمالك له وعدم فتح باب التفاوض معه لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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