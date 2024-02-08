استشاري مناعة: موسم الشتاء الحالي يشهد انتشار 4 فيروسات تنفسية (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إنّ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات يجب ألا يحصلوا على أكثر من جرعة لقاح إنفلونزا، أما الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 9 سنوات، فإن الطفل فيها يمكنه الحصول على جرعة ثم جرعة تعزيزية، وذلك إن كان يحصل فيها على اللقاح لأول مرة.

وأضاف “الحداد” في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "في حالة الحصول على جرعة أخرى لا يوجد ضرر أو فائدة، لأن جرعة واحدة تكفي لوقاية من الانفلونزا بنسبة كبيرة".

لقاح الانفلونزا

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن لقاح الانفلونزا هذا العام يسمى باللقاح الرباعي لأنه يحتوي على أشد وأشرس 4 فصائل انفلونزا موجودة حول العالم، وبالتالي، فإن جرعة واحدة كافية جدا.

موسم الشتاء الحالي يشهد انتشار 4 فيروسات تنفسية

ولفت إلى أن موسم الشتاء الحالي يشهد انتشار 4 فيروسات تنفسية، هي البرد والانفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا بمتحوراته، وكلها أعراضها متشابهة بنسبة كبيرة جدا ويصعب على أي شخص تحديد الفيروس المصاب به.

