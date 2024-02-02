الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة كورونا وحرب أوكرانيا

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن العالم شهد كوارث ضخمة خلال السنوات الماضية تسببت في أزمة باقتصاد العالم، محملًا المسئولية إلى المجتمع الدولي في إشعال الأزمات السياسية.

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أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العالمي كان منهارًا بعد جائحة كورونا، إلى أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وساهمت في تدهور الوضع بشكل أكبر.

وأوضح مؤشرات البنك الدولي تفيد بأن معدلات النمو الاقتصادي في تدهور وسيواصل الإنهيار حتى عام 2026، إذا لم تلتفت الدول لهذه الأزمة.

دعم استمرار الحروب في العالم أمر مخزي

وأشار إلى أن دعم الدول من أجل استمرار الحروب، أمر مخزي في ظل تدهور الاقتصاد العالمي، موضحًا أن المصالح في الأمور السياسية هي السمة الغالبة في الوقت الحالي، حتى إذا جاء ذلك على المصالح الاقتصادية.

وذكر أن المستفيدين من الأزمة الاقتصادية الحالية، هم من يحركون السياسية في العالم، والذين يريدون استمرار الحروب والصراعات.

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