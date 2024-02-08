محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 78,9%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية ـ الفصل الدراسي الأول ـ لعام 2023/2024، . بلغت نسبة النجاح 78,9 % على مستوى المحافظة، حضر اعتماد النتيجة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول.

وأكد محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بلغ 64 ألفاً و848 طالباً وطالبةً، حصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 50 ألفاً و 66 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 78,9 %، وحصل 33 طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية، بواقع 20طالباً وطالبةً بالمدارس الحكومية، و13 طالباً وطالبةً من المدارس الخاصة.

وأضاف المحافظ، أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الصم وضعاف السمع بلغ 22 طالباً وطالبة، حضر منهم 21 طالاً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 100 %، وأن من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المكفوفين بلغ 16 طالباً وطالبةً، نجح منهم 13 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح 81,5%، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية عدد 131 طالباً وطالبة، نجح منهم 114 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 87%.

نسبة النجاح فى الادارات التعليمية

وكشف المحافظ، أن إدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 88,85%، وحصل عدد 7 طلاب منها على الدرجة النهائية، وإدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 88,13%، وحصل عدد 7 من طلابها على الدرجة النهائية، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,43%، وحصل طالباً واحداً منها على الدرجة النهائية.

وتابع محافظ الفيوم، أن إدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 76,29%، وحصل عدد 5 طلاب منها على الدرجة النهائية، وإدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 73,69%، وحصل عدد 4 من طلابها على الدرجة النهائية، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 73,60%، وحصل عدد 5 طلاب منها على الدرجة النهائية، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 72,99%، وحصل عدد 4 طلاب منها على الدرجة النهائية.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية، وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 10فبراير 2024 ولمدة أسبوعين.

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