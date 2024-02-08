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الخميس 08 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. تامر مصطفى مديراً فنياً لمودرن فيوتشر

تامر مصطفى مديراً
تامر مصطفى مديراً فنياً لمودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للكابتن حسام حسن الذي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

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تامر مصطفى الأقرب لخلافة حسام حسن في فيوتشر

وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة
تامر مصطفى - المدير الفني 
رضا الفداوي - مدرب عام
محمد صديق - مدرب 
دانيال خيمينيز - مدرب
محمد يونس - مدرب حراس
أحمد فتحي - مخطط أحمال 
أيمن فريد - طبيب الفريق 
كريم فهمي - محلل أداء

 

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