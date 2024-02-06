الأربعاء 07 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تامر مصطفى الأقرب لخلافة حسام حسن في فيوتشر

تامر مصطفى
تامر مصطفى

يسابق مسؤولو نادي فيوتشر الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول خلفاً لحسام حسن عد إختياره مديراً فنياً لمنتخب مصر.

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ارتباك في فيوتشر بسبب حسام حسن.. والفريق يعود للقاهرة بعد إلغاء المعسكر "خاص"

وكشف مصدر لـ “الوفد” أن تامر مصطفى المدير الفني السابق لفريق إنبي يعد المرشح الأقرب حتى الآن لتولي هذه المهمة.

وحصل فيوتشر خلال الساعات القليلة الماضية على موافقة تامر مصطفى الذي أبدى ترحيه بالتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فيوتشر للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق بعد العودة من المعسكر المغلق بالاسكندرية.

وكان تامر مصطفى قد نجح بشكل لافت خلال تواجده مع فريق انبي من خلال تحقيق نتائج ايجابية في ظل إعتماده على مجموعة كبيرة من اللاعبين الصاعدين.

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