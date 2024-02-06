تامر مصطفى الأقرب لخلافة حسام حسن في فيوتشر

يسابق مسؤولو نادي فيوتشر الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول خلفاً لحسام حسن عد إختياره مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وكشف مصدر لـ “الوفد” أن تامر مصطفى المدير الفني السابق لفريق إنبي يعد المرشح الأقرب حتى الآن لتولي هذه المهمة.

وحصل فيوتشر خلال الساعات القليلة الماضية على موافقة تامر مصطفى الذي أبدى ترحيه بالتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فيوتشر للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق بعد العودة من المعسكر المغلق بالاسكندرية.

وكان تامر مصطفى قد نجح بشكل لافت خلال تواجده مع فريق انبي من خلال تحقيق نتائج ايجابية في ظل إعتماده على مجموعة كبيرة من اللاعبين الصاعدين.