محمد صلاح يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعيينه مدربا لمنتخب مصر

قال الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد من الضروري أن يبتعد عن العصبية، ويترك له الفرصة في تشكيل جهازه الفني، وإعداد عقد جيد له بصورة مماثلة للأجانب من خلال كتابة نفس البنود، حتى يعمل في أجواء جيدة، ولكن الفرق هنا سيكون الراتب بالجنيه المصري، وليس بالدولار.

وأضاف "صلاح" خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قرار تعيين حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر كان متسرعًا، وهدفه تلبية مطالب الجمهور، معقبًا: "الهدف من تعيين حسام حسن تسكين الجمهور".

ووجه حديثه للكابتن حسام حسن قائلا: "أعمل عقد بصورة مماثلة لعقدك مع أي نادي لكي تضمن حقك، والجماهير المصرية ستقف بجانبك طالما تفوز مع المنتخب".

وودّع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2024) على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو