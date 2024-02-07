فيتوريا كلف منتخب مصر 250 مليون جنيه في عام واحد

قال الإعلامي أحمد سعيد، إن مرتب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق في العام يقدر بـ4.3 ملايين دولار، وهذا يعني أن هذا المدرب حصل على ربع مليار جنيه من منتخب مصر، مشيرًا إلى أن المدير الفني لم يتنازل عن سنت واحد.

وأضاف "سعيد"، خلال تقديمه برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الكابتن حازم إمام تفاوض مع هذا المدرب عندما تواصل معه النادي الأهلي، ووافق على شروط المدرب بشكل كامل، معقبًا: "حازم إمام كان عايز يعلم على النادي الأهلي عندما تعاقد مع روي فيتوريا، وحصل على خدماته خلال يومين، والأهلي كان يتفاوض معه منذ شهرين، لأنه لا يترك صغيرة أو كبيرة".

وأوضح أن اتحاد الكرة المصري أعطى مدرب منتخب مصر السابق ربع مليار جنيه، وفي النهاية لم يحصل على بطولة واحدة، ولم يؤدي بشكل جيد او أي شيء آخر.