أمسية فنية ثقافية لصالح أطفال فلسطين في روما



تشهد العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد الموافق الثامن عشر من فبراير الجارى أمسية ثقافية فنية تحييها فرقة شهرزاد التى تقودها الفنانة الإيطالية فيديريكا كاتشيولي

Federica Cacioli

على مسرح تياترو مكتبة كوارتيشيولوا

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

VIA OSTUNI2 ‘ROMA .



يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة الإيطالية العربية التى يقودها الدكتور فرانكو عبد القادر عميش، جمعية الأميرة شهرزاد والتى تختص بعرض الفن التراثي العربي من جميع أقطار الوطن العربي وتشتهر بالإلتزام بأشكال الملابس الشعبية التراثية التى تلتزم بعدم التعري والحفاظ على التقاليد التراثية العربية فى مجمل أعمالها الفنية ورقصاتها الشعبية .



يشرف على الإحتفالية الدكتور طلال خريس مسؤول العلاقات الدولية فى جمعية الصداقة وبصحبته مروة الخيال مسؤولة المراسم فى الجمعية .



ووجه الدكتور فرانكو عميش، نداء إلى جميع أبناء الجالية العربية والمجتمع الإيطالي بالمشاركة فى الحفل بشكل كبير وحمل الأعلام الفلسطينية للفت أنظار العالم لمأساة أطفال فلسطين الذين لايجدون لقمة الخبزوالملجا الامن بسبب محاصرة قوات الإحتلال الصهيونية ومنع مقومات الحياة عن المدنيين العزل فى غزة .