كاريزما

الأربعاء 07/فبراير/2024 - 09:15 م 2/7/2024 9:15:30 PM

خمس قضايا ركزت عليها مجموعة المقالات التى تحتفل هذه الأيام بذكرى مرور ١٢٥ عامًا على ميلاد الشاعر الفرنسى هنرى ميشو؛ أولها قضية صمود الفكر الكلاسيكى ليس فى وجه الحداثة؛ لأن ميشو أحد رواد الحداثة؛ ولكن أمام محاولات إخراج الأدب إلى صحراء التيه والإحساس العميق بغربة الإنسان واليقين أننا نعيش أيام نهايات العالم، وهذا التوقع ليس جديدًا فقد عاشته أوروبا فى منتصف القرن التاسع عشر؛ وامتدت هذه المخاوف شهورًا كثيره وبعد أن تأكد الناس أن ما يتم ترويجه مجرد دجل انتشر مدعما بقرائن فلسفية؛ ومع بداية النهضة الاوروبية اختفت تمامًا هذه المزاعم؛ هنرى ميشو أحد الشعراء الذين كان لهم دور تنويري، حيث تمكن من تأكيد دور العقل وانتصار العلم ضد الخرافات والغيبيات؛ ولأن هنرى ميشو درس فى كلية الطب وعلوم إدارة الأعمال وعمل بحارًا؛ فقد صار تفكيره علميًا؛ ولد ميشو فى بروكسل ببلجيكا وعاش فى فرنسا ثم سافر إلى الاكوادور عام ١٩٢٩ وتجول فى أمريكا الجنوبية ثم زار آسيا ليعيش فيها أربعة أشهر ويختزن فى وعيه مجموعة من أغرب الطقوس الحياتية وكان لذلك له أثر كبير فى كتاباته.

القضية الثانية التى تحدث عنها الشعراء هو الجانب التشكيلى عند ميشو ففى عام ١٩٣٧ اكتشف هنرى فى نفسه موهبة الرسم وتأثر بالفنانين ماكس إرنست وكيليو كيريكو وترك أعمالًا تشكيلية مميزة.

القضية الثالثة التى فجرها النقاد فى ذكرى مرور قرن وربع قرن على ميلاده؛ هى توغل المفردات الشعبية فى كثير من قصائده خاصة فى ديوان (تجارب وتعاويز) عام ١٩٤٥؛ هذه المفردات حين تزاوجت مع أفكاره الحديثة صنعت كما من القصائد كانت مغايرة للسائد.

أما القضية الرابعة فهى تطوير الشكل الفلسفى حتى أصبحت كثيرًا من قصائده تمثل تيارًا خاصًا فى فلسفة الوجودية.

القضية الخامسة؛ هى زوال المجتمع الرجعى فى أشعاره.

أول دواوينه كان عام ١٩٢٧ بعنوان (الشخص الذى كنته) ثم أصدر دواوين (ريشة ما) ١٩٣٠ و(رحلة فى جارابانيا الكبرى) عام ١٩٣٦ وآخر دواوينه عام ١٩٦١ بعنوان (معرفة عن طريق الهاوية) ومات ميشو عام ١٩٨٤.

< انتصار كبير لحركة الشعر الحديث بعد صدور قصائد الشاعر أحمد الشهاوى باللغة البنغالية؛ وسبق أن ترجمت أعمال الشهاوى لتكثر من لغة عالمية أهمها الإنجليزية والفرنسية؛ الروح الصوفية فى قصائده هى التى تمكنت من اجتذاب الترجمات إليه؛ هو أحد أهم المجددين الجادين وقد شارك فى العديد من المهرجانات الدولية شرقا وغربًا.

< الروائى الكبير محمد جبريل أصدر مؤخرا روايته الجديدة (مدينة ليست من الدنيا) استمد روحها من الحياة الفرعونية؛ الرواية تعيد لنا تاريخنا الذى كدنا أن ننساه؛ سبق أن أصدر جبريل أكثر من خمسين رواية؛ أما روايته الأحدث (مدينة ليست من الدنيا) فلنا معها قراءة كبيرة فى الأسبوع المقبل إن شاء الله.

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