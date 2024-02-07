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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

نيجيريا و جنوب أفريقيا
نيجيريا و جنوب أفريقيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا الجارية الآن على ملعب السلام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم فريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف، في نصف لقاء أول كان متوسطًا المستوى لم تهتز خلاله الشباك.

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تشكيل جنوب أفريقيا ضد نيجيريا بنصف نهائي أمم أفريقيا

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مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ جنوب أفريقيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.

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