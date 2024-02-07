وفد طلاب من جامعة كفر الشيخ يشارك فى دورة التوعية المجتمعية للشباب

تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي في دورة التوعية المجتمعية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، والتى يحاضر فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدى ثلاثة أيام وذلك في إطار مبادرة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" .

جاء ذلك برعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بإشراف الدكتور إسراء عبد المولى رئيس قسم رعاية الشباب بكلية الهندسة .

يذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018م، بهدف تعزيز استقرار المجتمع المصري، من خلال تقوية الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر السلبية، من خلال الندوات الجماهيرية واللقاءات الحوارية والدورات والبرامج التدريبية.