بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

أكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على أن فريقه جاهز لتقديم مباراة كبيرة أمام نظيره الإيراني، فى نصف نهائي كأس آسيا 2023، المقامة حاليا فى قطر. ويواجه منتخب قطر نظيره منتخب إيران، فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، على ستاد "الثمامة"، فى نصف نهائي البطولة.

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وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتكلف الكويتي لقيادة المباراة، وهو من أكثر الحكام الذين قادوا مباريات بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية.

وفي حديثه للصحفيين خلال المؤتمر الذي يسبق المباراة علق سعيد عزت الله لاعب منتخب إيران والمحترف في صفوف نادي فايلة الدنماركي: "حكم مباراة الغد هو حكم كويتي، وربما نسأل: كيف يتم تعيين حكم عربي لإدارة هذه المواجهة؟ لدينا لاعبون مميزون ونثق في قدراتنا وأنفسنا".

ثم أضاف: "أتقدم بالشكر لقطر على استضافتها للبطولة، العام الماضي استضافت كأس العالم وكان شرفا عظيما لكرة القدم في آسيا".

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بدوره علق أمير قلعي نويي مدرب منتخب إيران على إسناد إدارة المباراة لحكم كويتي: "هذه مسألة فنية لا علاقة لنا بها، أعتقد هذا أمر يجب أن تجيب عنه اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، مضيفا: "نحن واجهنا مشاكل بعد مباراة اليابان كان أمامنا 72 ساعة، نعم في هذه البطولة حكم الفيديو المساعد لم يساعدنا في أحيان بطلب العودة للتأكد من بعض اللقطات، ولكن علينا أن نتجاوز جميع الصعوبات".

مباراة قطر وإيران

تشكيلة المنتخب القطري المتوقعة

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري يتضمن في مركز حراسة المرمى مشعل برشم، أما خط الدفاع فيشغله المهدي علي، طارق سلمان، ولوكاس مينديز، وفي خط الوسط، يأتي بيدرو ميغيل، جاسم جابر، أحمد فتحي، حسن الهيدروس، ومحمد وعد، وفي الهجوم، يقود المعز علي وأكرم عفيف الخط الأمامي.

تشكيلة منتخب إيران المتوقعة

بالنسبة للتشكيل المتوقع لمنتخب إيران، يحرس المرمى علي رضا، خط الدفاع يتكون من صادق موهارامي، محمد كنعاني، شجاع خليل زاده، واحسان حاج صفي، وخط الوسط يشهد مشاركة سامان قدوس، سعيد عزت اللهي، وعلي جولزاده، ويتألف الهجوم من سردار أزمون، مهدي طارمي، ومهدي قائدي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الرسمي والحصري لفعاليات بطولة كأس آسيا 2024، مما يتيح الفرصة لعشاق كرة القدم بمتابعة مباريات منتخب قطر ضمن منافسات ربع نهائي البطولة عبر قنوات beIN Asian Cup، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور في المملكة العربية السعودية متابعة البطولة من خلال قنوات SSC SPORTS، ما يوفر تغطية شاملة ومتميزة لهذا الحدث الكروي الهام، فيما يلي جدول يوضح تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

القناة القمر الصناعي التردد الترميز التصحيح الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4 Alkass EXTRA TWO HD سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 نايل سات نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA One HD سهيل سات 11642 أفقي 27500 2/3 سهيل سات سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

من هم معلقي مباراة قطر ضد إيران؟

كشفت الشبكات الرياضية عن طاقم التعليق لمواجهة نصف النهائي المرتقبة غدًا، متيحةً الفرصة للجمهور للاستمتاع بأصداء تعليقية مميزة خلال هذا الحدث الكبير في بطولة آسيا، مساء الأربعاء، وتأتيكم التغطية الصوتية للمباراة بأصوات معلقين بارزين، أبرزهم فهد العتيبي ومحمد حسين من خلال قنوات SSC، وينضم إليهم عصام الشوالي ممثلاً لقنوات beIN Sports، بينما يشارك كل من خليل البلوشي وعبدالرحمن العبدالله في التعليق عبر قنوات الكأس إكسترا.