البث المباشر لمشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية

تشكل عقدة المنتخب الإيراني حافزا كبيرا لدى المنتخب القطري عندما يتواجهان في الدور نصف النهائي لكأس آسيا يوم الأربعاء.

البث المباشر لمشاهدة مباراة قطر وإيران يلا شوت اليوم

وقال مدرب منتخب إيران، أمير قالنوي: "عليكم أن تسألوا الاتحاد الآسيوي نفسه، لماذا اختاروا حكما كويتيا عربيا لمباراة فريق عربي آخر، هو قطر، لا نتوقع سوى العدالة واللعب النظيف، ولكنني أسأل المسؤولين عن سبب اتخاذهم مثل هذا القرار فيما يتعلق بالمنتخب الإيراني".

ومن جهته، هاجم لاعب الوسط سعيد عزت اللهي نفس القرار: "أنا مستغرب من تعيين حكم كويتي عربي لإدارة مباراتنا أمام قطر".

وأبدى قالنوي وعزت اللهي تخوفهما من تعاطف الحكم الكويتي مع منتخب قطر خلال اللقاء المرتقب، والذي قد يحمل إيران لنهائي كأس آسيا، لأول مرة منذ قرابة 50 عاما.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وإيران عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وواصل:"عدم الوصول إلى المباراة النهائية ليس فشلاَ، ما حققناه هو نجاح كبير بالنسبة لنا والفضل بما وصلنا إليه يعود للاعبين".

قطر وإيران

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

كما ننشر لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024، والتي من المقرر أن يتم العمل على نقلها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية التي تعتبر الناقل الرسمي لكل مباريات البطولة في الوطن العربي، بالإضافة إلى عرضها عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، على أن يتم العمل على نقل كل المباريات من خلال بيانات الترددات التالي:

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1

حيث ان القمر الصناعي هو: نايل سات.

وجاء التردد هو: 12188.

معدل الترميزهو: 27500.

استقطاب هو: أفقي.

تردد قناة ssc sport الجديد

حيث ان قد جاء التردد: 12523.

جودة القناة هي: HD.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل الترميزهو: 27500.

الاستقطاب هو: عمودي (V).

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر في مباراة اليوم

كما ننشر لكم التشكيل المتوقع لمنتخب قطر في مباراة اليوم، والذي يأتي على النحو التالي: