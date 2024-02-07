مودريتش يقص شريطه الأخير مع ريال مدريد

أقترب الكرواتي لوكا مودريتـش نجم فريق ريال مدريد، من الرحيل عن الملكي، خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد مودريتش لاعب وسط ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديده حتى الأن، وبات الأقرب هو رحيله عن صفوف الملكي.



وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية، أقتراب مودريتش صاحب الـ38 عاما من الرحيل بعد قضاء 12 عاما داخل أسوار الملكي.



وتابعت التقارير، أن مودريتش لديه الكثير من العروض في الصيف الماضي، للرحيل عن صفوف ريال مدريد لكنه كان قد قرر مواصلة القتال من أجل الحصول على مركز أساسي، لكن التعاقد مع جود بيلينجهام جعل فرصه أضعف.



وأشارت إلى أنه من الممكن أن يرحل مودريتش إلى الدوري السعودي أو الامريكي خلال الفترة المقبلة، وتتوقع التقارير أن يقول ريال مدريد لمودريتش وداعا بأسلوب متناسب مع تاريخه وفترته المميزة داخل الملكي.

