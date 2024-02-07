عاجل
السيسي يصدر قرارات لتحسين الدخل للمواطنين ورفع الحد الأدنى لـ٦الاف جنيها
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودريتش يقص شريطه الأخير مع ريال مدريد

مودريتش
مودريتش

أقترب الكرواتي لوكا مودريتـش نجم فريق ريال مدريد، من الرحيل عن الملكي، خلال الفترة المقبلة.

txt

مودريتش يقود تشكيل ريال مدريد لمباراة بيتيس بالليجا

txt

مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس

txt

مودريتش خارج قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي بدوري الأبطال



وينتهي عقد مودريتش لاعب وسط ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديده حتى الأن، وبات الأقرب هو رحيله عن صفوف الملكي.

وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية، أقتراب مودريتش صاحب الـ38 عاما من الرحيل بعد قضاء 12 عاما داخل أسوار الملكي.

وتابعت التقارير، أن مودريتش لديه الكثير من العروض في الصيف الماضي، للرحيل عن صفوف ريال مدريد لكنه كان قد قرر مواصلة القتال من أجل الحصول على مركز أساسي، لكن التعاقد مع جود بيلينجهام جعل فرصه أضعف.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يرحل مودريتش إلى الدوري السعودي أو الامريكي خلال الفترة المقبلة، وتتوقع التقارير أن يقول ريال مدريد لمودريتش وداعا بأسلوب متناسب مع تاريخه وفترته المميزة داخل الملكي.
 

مواد متعلقة

مودريتش يقود تشكيل ريال مدريد لمباراة بيتيس بالليجا

مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس

مودريتش خارج قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي بدوري الأبطال

الأهلي السعودي في مفاوضات متقدمه مع مودريتش

الجريدة الورقية