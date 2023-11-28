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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودريتش خارج قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي بدوري الأبطال

مودريتش
مودريتش

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكي لمباراة نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، المقرر لها غدا الاربعاء.

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ويغيب المخضرم لوكا مودريتش عن قائمة ريال مدريد بعدما أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن الكرواتي ليس جاهزا للمشاركة في المباراة.

وخضع مودريتش لفحص الطبي اليوم الثلاثاء، والتي اثبتت عدم تعرضه لإصابة خطيرة، لكنه يعاني من حمل زائد.

قائمة ريال مدريد:

قائمة ريال مدريد

وأصبح مودريتش ضمن قائمة المصابين في ريال مدريد بالإضافة فينيسيوس جونيور، وكيبا أريزابالاجا وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر، وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

وحجز ريال مدريد مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويعتلي حاليا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام نابولي.

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