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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد وضع القرنفل تحت اللسان يوميًا| لن تصدق النتيجة

القرنفل تحت اللسان
القرنفل تحت اللسان

القرنفل من التوابل المذهلة التي لا تستغنى عنها الأمهات في وصفاتها المختلفة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة لمكافحة الفيروسات والالتهابات، وفيما يلي نقدم فوائد وضع القرنفل تحت اللسان يوميًا.

 

القرنفل

فوائد وضع القرنفل تحت اللسان يوميًا

تخفيف أعراض قرحة المعدة أو علاجها نهائيًا، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة التهابات وتقرحات الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، عن طريق تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج وتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الإمساك وانتفاخ البطن والغازات.

تنقية الكبد من السموم وتعزيز قدرته على القيام بوظائفه الحيوية وحمايته من الإصابة بالالتهاب والتليف والفشل.

يسهم القرنفل في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، حيث يعمل على تخليص الجسم من الدهون المتراكمة؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة.

يمنع وضع القرنفل تحت اللسان الغثيان، ويقلل الشعور به.

يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وأيضًا يعمل على تنقية الدم من الأجسام الغريبة.

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