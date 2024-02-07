نجم بلجيكا يزامل تريزيجيه في طرابزون سبور

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الاربعاء عن بيع لاعبه البلجيكي توماس مونييه عن صفوف أسود الفيستيفال للانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه.





وكان المدير الرياضي لنادي دورتموند صرح أن هذا الأسبوع قد أتيحت فرصة للاعب توماس مونييه للانتقال إلى نادي جديد في وقت قصير من غلق الانتقالات الشتوية، ووافقنا على طلبه بالرحيل.



وانتهت فترة الانتقالات الشتوية في ألمانيا في 1 فبراير، فيما ينتهي الميركاتو الشتوي في تركيا بعد غدا الجمعة.



وأنتقل مونييه إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من نادي باريس سان جيرمان في عام 2020، وكان يملك مع الفريق الألماني عقدا مستمر حتى الصيف المقبل أن قراره بالرحيل عن النادي.

