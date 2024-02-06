الأهلي السعودي يعير أليوسكي إلى طرابزون سبور التركي

أكدت مصادر وثيقة الصلة بأدارة النادي الأهلي السعودي ان إدارة قلعة الكؤوس اتفقت مع نادي طرابزون سبور التركي على إعارة نجم الأهلي المقدوني ازجان أليوسكي إلى صفوف طرابزون سبور لمدة موسم ونصف حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان المقدوني الدولي ازجان أليوسكي قد تم أستبعاده من قائمة الفريق بعد بداية الموسم الحالي بعد التعاقد مع النجم الأسباني جابرييل فيجا ومع بداية فترة الأنتقالات الشتوية ووفقا للقواعد الأتحاد الدولي لكرة القدم طالب ازجان أليوسكي بالحصول على الاستغناء ليصبح كلاعب حر او قيده من جديد بقائمة نادي أهلي جدة حتى تم الأتفاق على اعارته لنادي طرابزون سبور التركي .

وكشفت المصادر ان نادي طرابزون سبور التركي لن يدفع اي مقابل مادي لنادي أهلي جدة السعودي و سيتكفل فقط براتب نجم مقدونيا الدولي .

وكان أزجان اليوسكي قد انضم لنادي أهلي جدة قادما من نادي ليدز يونايتد الأنجليزي في صيف ٢٠٢١ وفي اول مواسم موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ خاض مع نادي أهلي جدة ٢٨ مباراة سجل فيها ستة اهداف و كان له تسعة تمريرات حاسمة بينما ومع بداية هذا الموسم شارك مع قلعة الكؤوس في أربعة مباريات قبل استبعاده من القائمة .