تريزيجية يقود تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام باشاك شهير بالدوري التركي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجية أمام نظيره إسطنبول باشاك شهير، مساء اليوم، على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري التركي.

يدخل فريق طرابزون سبور لقاء اليوم، في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي، برصيد 26 نقطة، محصلة 15 مباراة لعبها الفريق، حقق الفوز في 8 مباريات، وأدرك التعادل في مواجهتين، وتلقى الهزيمة في 5 أخرين.

وعلى الجانب الآخر، يقع فريق باشاك شهير في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بجدول المسابقة، جمعها من 16 مباراة، بواقع 5 انتصارات، وتعادل في مباريات، وخسر في 8 مواجهات.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام باشاك شهير في الدوري التركي

في حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: إرين ألمالي، ميندي، ستيفانو دنزفيل، سترايجر لارسن.

خط الوسط: بيرات أوزديمير، باكاسيتاس، فيسكا.

خط الهجوم: تريزيجيه، أونواتشو، عبد القادر عمر.

موعد مباراة طرابزون سبور وباشاك شهير بالدوري التركي

وتقام مباراة طرابزون وباشاك شهير بالدوري التركي، على ملعب شينول جونيش في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وباشاك شهير بالدوري التركي

وتذاع أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports، وهى الناقل الحصري لمسابقة الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.