جامعة حلوان تستعد لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان استعداداتها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 بدءًا من يوم السبت المقبل.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى جاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية.

وشدد رئيس جامعة حلوان على الانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

رئيس جامعة حلوان يوجه باستكمال إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول

ووجه رئيس جامعة حلوان بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.