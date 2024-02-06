الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين للقبول في جامعة حلوان الأهلية

دعت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، الطلاب المصريين المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني 2023:2024 إلى ضرورة إحضار مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن ذلك لاستكمال إجراءات القبول، خلال يومي ٧، ٨ فبراير ٢٠٢٤ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

أوراق جامعة حلوان الأهلية

وتتضمن الأوراق المطلوبة للقبول في جامعة حلوان الأهلية ما يلي:

١- طلب الالتحاق من موقع التقديم في جامعة حلوان الأهلية.

٢- صورة إيصال سداد المصروفات في جامعة حلوان الأهلية.

٣- عدد ٦ صور شخصية.

٤- صورة بطاقة ولي الأمر.

٥- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.

٦- استمارة ٢ جند + استمارة ٦ جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية المقبولين في جامعة حلوان الأهلية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة، أصل شهادة EST و ACT و SAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية.