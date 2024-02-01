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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مد فترة التقديم في جامعة حلوان الأهلية على منصة ادرس فى مصر

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

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وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية أنه نظرا للإقبال الشديد على منصة ادرس في مصر، تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024

برامج جامعة حلوان الأهلية 

وتستمر جامعة حلوان الأهلية  في قبول الطلاب الوافدين في البرامج التالية للعام الدراسي 2024/2023 (طب الاسنان وجراحة الفم
كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الانسانيات و تجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي) 

وطرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامج من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.
بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي.
وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

وللتقديم في جامعة حلوان الأهلية على منصة ادرس في مصر (اضعط هنا). 


 

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