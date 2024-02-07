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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يحدد بديل كلوب لخلافته

كلوب
كلوب

يتحرك نادي ليفربول  الإنجليزي للتعاقد مع خليفة يورجن كلوب المدير الفني للريدز، بعدما قرر الألماني الرحيل عن الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري.

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وأكد كلوب في وقت سابق أنه سيرحل عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الحالي، بعدما قرر المدرب الألماني الإكتفاء بـ 9 سنوات داخل أسوار أنفيلد.

ويفكر نادي ليفربول في تعيين المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ  باير ليفركوزن الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق الالماني في مسابقة الدوري حيث ينافس على اللقب.

وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية، أن ليفربول أجرى تواصلا مع تشابي ألونسو من أجل عرض إمكانية توليه قيادة الريدز خلفا للمدرب الألماني.

ووتابعت أنه بعد إعلان كلوب الرحيل عن ليفربول، تواصل مسؤولو النادي الإنجليزي مع ألونسو، حيث أنه المرشح الأول لقيادة الريدز، رغم أن المدرب الإسباني أكد أنه سعيد مع ليفركوزن.

ويعتلي باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، ويبعد عن بايرن ميونخ بفارق نقطتين.

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