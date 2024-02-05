ليفربول يحدد بديل محمد صلاح "موهبة ولفارهامبتون"

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي بالفعل في التفاوض مع صفقة كبرى لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول قد سلط الضوء الأخضر على بيدرو نيتو لاعب وولفارهامبتون الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن اللاعب يقدم أداء متميز مع النادي الإنجليزي، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

في سياق متصل كشف موقع transfer football في عدده الصادر صباح اليوم الأثنين أن إدارة الريدز بدأت تبحث في الكثير من السير الذاتية لمجموعة من المدربين وذلك لخلافة كلوب.

وأضاف أنه تم الاستقرار على أن يكون زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للريدز خلال الموسم القادم وذلك لمواصلة تحقيق الانجازات على المستوى المحلي والقاري.

وأكمل الموقع أن الإدارة ترى بأن الفرنسي قادر على السير بنفس النهج وقيادة ليفربول من أجل الوقوف على منصات التتويج.