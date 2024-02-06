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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يجهز عرضًا تاريخيًا لضم محمد صلاح من ليفربول

محمد صلاح يقترب من
محمد صلاح يقترب من الهلال

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن خطة دعم الزعيم لصفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت صحيفة سبورت الشهيرة في تقرير لها اليوم أن الهلال السعودي يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لتقديمه لليفربول في الصيف المقبل من أجل اقناعهم بالتخلي عن خدمات الفرعون المصري محمد صلاح.

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كما ذكرت الصحيفة في تقريرها أن صلاح سيحصل على راتب 50 مليون سنوياً من الهلال، ليصبح من أعلى اللاعبين رواتب في الدوري السعودي.

وكان الهلال قد تفاوض مع ليفريول في الميركاتو الماضي، إلا أن النادي تمسك بخدمات اللاعب، كما رفض المدير الفني رحيله بسبب أهميته بالفريق، رغم تقديم عروض قوية من الهلال والاتحاد.

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وأبدى محمد صلاح رغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي أملا في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، إلا أنه من المتوقع أن يتخلى عن فكرته خلال الفترة المقبلة في ظل العروض الفلكية التي يحصل عليها من السعودية.

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