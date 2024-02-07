رابطة العالم الإسلامي تؤيد موقف السعودية الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية

‏أعربت رابطةُ العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن تأييدها لموقفَ السعودية الثابت بشأن مسار السلام العربي الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

‏وأكَّد الأمين العام لرابطةُ العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، تأييدَها لموقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشادت الرابطة بدعوة المملكة للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ليتمكن الشعبُ الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ‏ما يترتب عليه تحقيق الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد جددت التأكيد، في وقت سابق، على أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.