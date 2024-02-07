الأربعاء 07 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكنيست يطالب بحجب المساعدات عن قطاع غزة

الكنيست
الكنيست

في تغريدة مثيرة للجدل.. طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، عن حزب الليكود، داني دانون ، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونشر دانون عبر حسابه الشخصي على موقع X : سيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا هو الوقت المناسب لإظهار القيادة ووقف السياسة الخاطئة المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية لحماس”.

وتابع  من واجبك أن تخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يمكن هزيمة العدو بهذه الطريقة. ولن تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا إذا أمكن ضمان وصولها إلى السكان غير المشاركين في القتال".

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