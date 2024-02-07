هل الأصول الروسية المجمدة تحت تصرف الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا ؟

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مقترح يكتنفه الحذر.. هل ستكون الأصول الروسية المجمدة تحت تصرف الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا؟".

وقال التقرير: "مقترح يكتنفه الحذر، أدلت به بلجيكا على دول السبع باستخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن الفكرة لا تحظى بدعم أوروبي كبير خوفا من أن تقدم روسيا على مصادرة أصول غربية لا تزال في موسكو والتي تقدر بنحو 288 مليار دولار".

التصرف بالأصول الروسي

وأضاف: "على الرغم من أن بلجيكا ليست عضوا في مجموعة السبع، فإنها أصبحت طرفا في النقاش، فيما يخص التصرف بالأصول الروسية التي جمدها الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا، لأن الجزء الأكبر من الأموال الروسية موجود في بلجيكا".

290 مليار دولار من الأصول الروسية مجمدة

وتابع: "أعلنت المفوضية الأوروبية أن هناك أكثر من 290 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة موجودة في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، منها 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي ومعظمها في بلجيكا".

واستطرد: "فكرة مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتسليمها إلى كييف طرحتها الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي لكن العديد من الدول والاتحاد الأوروبي تعارض ذلك".