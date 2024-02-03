الاتحاد الأوروبي يخصص 56 مليون يورو كمساعدات إنسانية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ

أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص أكثر من 56 مليون يورو كمساعدات إنسانية على مدار هذا العام لدعم المحتاجين في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن "هذا التمويل سيساعد الأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية الرئيسية المستمرة في المنطقة وسيعزز الاستعداد لمواجهة الكوارث في منطقة معرضة للمخاطر الطبيعية.

وأوضح البيان أن "هذا الإعلان يأتي بمناسبة انعقاد المنتدى الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والهند والمحيط الهادئ والاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اللذين يُعقدان في بروكسل حاليًا، فيما سيوفر كلا الاجتماعين فرصة لمناقشة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ.

وأضاف البيان أن "أكبر المخصصات ذهبت إلى بنجلاديش بقيمة 26.5 مليون يورو، ثم ميانمار بـ 19.2 مليون يورو.. وسيعالج هذا التمويل العواقب الإنسانية للصراع المستمر في ميانمار، فضلا عن احتياجات ما يقرب من مليون لاجئ من طائفة (الروهينجا) الذين ما زالوا يعيشون في بنجلاديش، كما أنه سيتم تخصيص مليوني يورو أخرى للاستجابة لأزمة اللاجئين الأوسع في المنطقة، والتي تنبع في معظمها من العنف في ميانمار الذي تسبب في موجة نزوح كبيرة إلى البلدان المجاورة مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند".

وتابع أنه "سيتم تخصيص 2.6 مليون يورو للفلبين، للاستجابة للأزمة التي طال أمدها في منطقة مينداناو، حيث لا تزال المجتمعات المحلية تعاني من تأثير العنف المسلح المقترن بالكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية.. وتم تخصيص 4 ملايين يورو لتعزيز الاستعداد للكوارث في دولة نيبال، التي تتعرض لمخاطر طبيعية متعددة، بعضها يتكرر بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، وسيساعد هذا التمويل على تعزيز الاستعداد والقدرة على الاستجابة على المستوى المحلي، وسيدعم مبلغ إضافي قدره 1.7 مليون يورو جهود الاستعداد لمواجهة الكوارث في أجزاء أخرى من المنطقة".