ممثل الاتحاد الأوروبي يختبئ بملجأ في كييف.. تفاصيل

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، والذي يقوم بزيارة إلى كييف، أنه أمضى صباح اليوم في ملجأ بسبب تحذير من غارة جوية.

وبحسب وكالة الإنباء الروسية، كتب رئيس الدبلوماسية الأوروبية على قناته في "إكس": "سأبدأ الصباح في ملجأ، لأن الإنذارات تدق في كييف". وأرفق الرسالة بصورة له في غرفة نصف فارغة ذات سقف منخفض.

ويرغب المسؤولون الأوروبيون الذين يسافرون بشكل دوري إلى العاصمة الأوكرانية، الحديث عن المخاطر التي تصاحب زياراتهم. كما تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام، عن كيفية اضطرارها للاحتماء في ملجأ للقنابل بسبب "غارة جوية" أثناء زيارتها لمكتب بريد في كييف.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تم الإعلان عن تحذير من غارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا، وأفادت القناة التلفزيونية العامة لأول مرة عن انفجارات في كييف وتشيركاسي.

صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 31 ديسمبر الفائت، أن البعثة التدريبية للاتحاد المتخصصة بتدريب العسكريين الأوكرانيين، درّبت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، ومن المقرر أن تدرب 20 ألفًا آخرين، خلال العام الحالي.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن "البعثة التدريبية للاتحاد دربت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، واتفقنا على تدريب 20 ألفًا إضافيين، والمجموع سيكون 60 ألفًا، في نهاية الصيف المقبل".

وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا حتى الآن دعمًا ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو، وطلبنا من الدول الأعضاء تقديم 21 مليار يورو لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خلال العام الحالي".