محادثات ثنائية بين المصرية للاتصالات وسهيل سات

جمعت محادثات ثنائية مميزة الأربعاء بين المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وعلي أحمد الكواري، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" .

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الشركتين لتقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأقمار الصناعية للعملاء اعتماداً على ما تملكه الشركتان من إمكانات فنية كبيرة وخبرات طويلة في تقديم هذا النوع من الخدمات.

لقاء مثمر يبشر بمزيد من التطور في الخدمات الرقمية بما يواكب وتيرة التحول الرقمي الكبيرة ومعدلات النمو الكبيرة التي يشهدها اقتصاد المنطقة وما يصاحبه من نمو كبير وتنوع أكبر في متطلبات العملاء.