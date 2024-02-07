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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

محادثات ثنائية بين المصرية للاتصالات وسهيل سات

بوابة الوفد الإلكترونية

جمعت محادثات ثنائية مميزة الأربعاء  بين المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وعلي أحمد الكواري، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" . 

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الشركتين لتقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأقمار الصناعية للعملاء اعتماداً على ما تملكه الشركتان من إمكانات فنية كبيرة وخبرات طويلة في تقديم هذا النوع من الخدمات.

لقاء مثمر يبشر بمزيد من التطور في الخدمات الرقمية بما يواكب وتيرة التحول الرقمي الكبيرة ومعدلات النمو الكبيرة التي يشهدها اقتصاد المنطقة وما يصاحبه من نمو كبير وتنوع أكبر في متطلبات العملاء.

الجريدة الورقية