الإثنين 20/مايو/2024 - 07:17 م 5/20/2024 7:17:13 PM

دائمًا نؤكد على أننا لن نمل من تكرار إلقاء الضوء على بعض الملفات الحياتية والمشكلات التى تواجه مواطنى الجيزة، حتى تصل إلى المسؤولين أو من يهمهم الأمر، حتى نكون على الدوام صوتًا لمن لا صوت له، وهو الشعار الذى يتبناه حزب الوفد العريق على مدار تاريخه.

قرية «أم خنان» التابعة لمدينة الحوامدية، من أجمل القرى الأثرية والعريقة، حيث تشتهر بين قرى محافظة الجيزة بأنها ولَّادة للعلماء فى كثير من المجالات، إضافة إلى ما يعرف عنها بالمحبة والتعاون بين أبنائها، فى ظل ارتفاع المستوى التعليمى بين شباب البلدة، الذين ساهموا بعلمهم وجهدهم فى الارتقاء بقريتهم، وتحويل مركز شباب القرية إلى منبر ثقافى واجتماعى ودينى.

يروى أن سبب تسمية «أم خنان» بهذا الاسم، أنه مرتبط بحكاية قديمة، مفادها أن عزيز مصر نبى الله يوسف بن يعقوب عليه السلام، عندما أشار على إخناتون «أمنحوتب الرابع» حاكم مصر، بتخزين الغلال للسنوات السبع العجاف، كان من بين الأماكن التى تم اختيارها كأماكن ذات طبيعة خاصة، تصلح للتخزين، تلك المعروفة حاليًا بـ«أم خنان»، وكلمة «خنان» تعنى مكان تخزين الحبوب، ومن هنا جاءت التسمية.

وتحوى القرية التى يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، العديد من المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من المساجد العتيقة والحديثة، ومراكز لتحفيظ القرآن، إضافة إلى عدد من الكنائس الأثرية ذات الطابع الخاص، الموجودة بالقرية، مثل كنيسة القديس مارى جرجس.

ما جعلنا نتحدث عن تلك القرية العريقة، هو أنها وعدد من القرى المجاورة، التى تقع على طريق مصر أسيوط الزراعي، هو وجود مشكلة عامة للأهالي، حيث مكتب الشهر العقارى الموجود فى مكتب البريد، حيث يعانى المكتب من وجود عدد كاف من الموظفين، فقط موظف واحد لخدمة العملاء، يعمل بمنتهى الإخلاص والتفانى ولا يدخر جهدًا، لكن هل يكفى شخص واحد لخدمة أهالى القرية وبعض القرى المجاورة؟

المشكلة الأخرى، تكمن فى انقطاع خدمة الإنترنت عن المكتب بالساعات، بسبب أن شبكة الإنترنت هوائية وليست كابلًا أرضيًّا، وعندما أجرينا اتصالات بالمسؤولين عن ذلك، كانت الإجابة أن المقر مؤقت، رغم دخوله للخدمة وتقديمه لخدمات الشهر العقارى منذ أكثر من 4 سنوات.

وهناك سؤال آخر نوجهه إلى هيئة البريد: متى ينتهى العمل فى إحلال وتجديد مبنى الفرع الموجود فى «أم خنان»، حتى يتم إدخاله فى الخدمة من جديد، بشكل مستقر ولتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهال؟.

ذلك الموضوع أدخلنا فى دائرة مغلقة، خصوصًا أن «البريد» يحمل المسؤولية لمحافظة الجيزة، التى ترفض الموافقة للهيئة على إحلال وتجديد المبنى بدعوى أن المكان حق انتفاع ومدته انتهت.

إننا نوجه رسالة بعلم الوصول إلى من يهمه الأمر من الجهات المعنية، بسرعة إصدار القرارات اللازمة لإنهاء تلك العقبات والمشاكل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة التى وضع قواعدها الرئيس السيسى.

[email protected]