طائرات روسية تحلق فوق المحيط المتجمد الشمالي.. تفاصيل

قامت طائرتان روسيتان من طراز "تو-160" الملقبة بـ"البجعة البيضاء" بتدشين رحلة مجدولة فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي استمرت 10 ساعات.

وورد في بيان الدفاع الروسية، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بأن "حاملتي صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-160 قد أكملتا رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحر لابتيف، استمرت لأكثر من 10 ساعات".

وقال قائد الطيران الروسي البعيد المدى، اللفتنانت - جنرال سيرغي كوبيلاش: "إن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وشدد كوبيلاش على أن "طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".

وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.