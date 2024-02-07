"التموين": عقوبة العروض الوهمية بالأوكازيون الشتوي غرامة تصل لـ2 مليون جنيه

كشف أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، عن تفاصيل وآلية والتخفيضات في "الأوكازيون الشتوي 2024"، مشددًا على أنه بدأ منذ أول أمس ولمدة شهر وأن إجراءات الدخول في الأوكازيون سهلة جدًا وميسرة.

الأوكازيون الشتوي 2024:

وأوضح "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الاشتراك في الأوكازيون الشتوي تتم من خلال التوجه وتقديم طلب لأقرب مديرية للحصول على تصريح والدخول فورًا في الاوكازيون.

وشدد على أن التاجر هو من يحدد نسبة الخصم ووزارة التموين لا تتدخل في ذلك، موضحًا أن هناك شروط تتمثل في الالتزام بالمعايير والتي تتمثل في الاحتفاظ ببونات البيع من شهر سابق، منوهًا بأن العروض الوهمية هي سلوك خادع للمواطنين ومن يتعرض لهذا عليه الإبلاغ عن المحل.

ونوه وكيل وزارة التموين، بأن عقوبة العروض الوهمية تكون غرامة تصل من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، كشفت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل الأوكازيون الشتوي 2024، وقيمة التخفيضات، مشددة على أن الأوكازيون ينتهي مع نهاية الموسم سواء الموسم الصيفي أو الشتوي.

وأوضحت هيكل، خلال لقائها مع برنامج "يوم سعيد"، على قناة "المحور"، أن موعده يرجع حسب حالة الطقس وحجم الانتاج والتصنيع الموجود، مشددًا على أن الأوكازيون الشتوي بدأ أمس ويستمر لمدة شهر.

وشدد على أنه وفي “الأوكازيون الشتوي”لا يتم فرض أي شروط على المحلات، موضحًا أن المحل هو من يحدد نسبة التخفيض بناءا على المخزون المتوافر لديه، منوهًا بأن كل ما المخزون يزيد كل ما يحط نسبة تخفيض مرتفعة، مضيفًا أن الأوكازيون ليس إجباريا على المحلات ولمشاركة أي محل في الأوكازيون لابد أن يكون لديه أوراق ويعمل بشكل قانوني ولديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

وأضافت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أنه يحتاج المحل لكي يشارك في “الأوكازيون الشتوي” أن يذهب لأقرب مديرية تابعة للتموين ويقدم الأوراق المطلوب، موضحًا أنه يتم حصر العداد المشاركة في الأوكازيون.